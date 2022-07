Direção do Coliseu aprova esta sexta-feira entrega da concessão a privados

Alfredo Teixeira com Isabel Peixoto Hoje às 08:09 Facebook

Será lançado concurso que inclui a reabilitação do emblemático edifício, no Porto. Objetivo é que a sala passe a ser gerida por um modelo em tudo idêntico ao do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Associação Amigos do Coliseu terá participação, nomeadamente na área da programação de eventos.

A direção da Associação Amigos do Coliseu vai aprovar esta manhã a entrega da gestão da emblemática sala de espetáculos do Porto a privados. É dado desta forma seguimento à proposta apresentada na segunda-feira pela Câmara do Porto para que se lance um concurso público com vista à concessão, a única forma que permite que o espaço receba obras de reabilitação e requalificação. Uma opção da Autarquia que até tem o apoio do Ministério da Cultura.

As várias opiniões ouvidas pelo JN são unânimes num ponto: ninguém numa altura destas quer criar uma guerra com Rui Moreira, nem mesmo o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Por isso, na reunião desta manhã, a proposta apresentada por Nuno Lemos, representante da Autarquia, que detém a posição mais forte face aos restantes associados, será aprovada por unanimidade.