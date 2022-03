Diretora do JN abre os "Encontros do Bonjardim" sobre jornalismo

JN Hoje às 15:14 Facebook

A Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto celebra 140 anos e convidou a diretora do Jornal de Noticias, Inês Cardoso, para se juntar aos "Encontros do Bonjardim", para uma conversa sobre jornalismo em tempo de pandemia e de guerra marcada pela desinformação.

A abrir os "Encontros do Bonjardim" dedicados ao jornalismo, Inês Cardoso, vai estar, esta quinta-feira, dia 24 de março, pelas 18.30 horas, na sede da Associação, à Rua do Bonjardim, numa conversa moderado por Júlio Roldão, antigo profissional do "Jornal de Notícias".

"Estou certo de que o público dos "Encontros do Bonjardim" acolherá esta iniciativa da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto como mais um incentivo ao indispensável trabalho de pensar o trabalho também nesta actividade de assegurar informação às populações - como um direito, não como uma mercadoria", escreve Júlio Roldão, no "postal" público de convite para a iniciativa.