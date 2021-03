Discoteca Swing continua à venda e não foi esquecida

Alfredo Teixeira Hoje às 11:16 Facebook

O espaço onde funcionou a discoteca Swing, no Porto, está de novo à venda. Nas mãos de um fundo imobiliário, o imóvel localizado no Parque Itália tem agora o preço de 372 mil euros.

O Swing, encerrado há dez anos, foi uma das mais famosas discotecas do país. Por lá passaram músicos e atores. J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, frequentou a casa de diversão noturna, onde foram também filmadas algumas cenas do filme "O lugar do morto". Desses tempos áureos, dos grandes espaços de diversão portuense, restam hoje apenas a discoteca Indústria, na Foz, o Batô, em Leça, e o Griffon"s, localizado agora em plena Baixa.

Quando o Swing abriu portas, em 1981, existiam no Porto apenas três espaços do género: o Batô, o Twins e o Griffon"s, que funcionava desde 1979 no Centro Comercial Brasília e onde se faziam filas intermináveis à porta. "Havia pouca oferta, porque havia menos pessoas a sair à noite. Os que saíam eram sempre os mesmos e faziam-no para criar uma movida", conta o empresário Carlos Machado, proprietário do Griffon"s.