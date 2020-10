Dispara o número de queixas na entrega de comida ao domicílio

Adriana Castro Hoje às 08:21 Facebook

Há quem fique sem dinheiro nem refeição. UberEats lidera críticas. Glovo diz que são "residuais".

Registaram-se quase duas mil reclamações nas entregas de refeições ao domicílio entre março e setembro deste ano. As queixas surgem na sequência do aumento exponencial da procura do serviço no período de confinamento, que se traduziu também no elevado número de estafetas que andam nas ruas. Só na plataforma Fixando, de contratação de serviços, estavam registados 1133. Mas o número total de estafetas é bastante superior. Até porque, por exemplo, só a Glovo, que opera em 90 localidades, teve um aumento de 800 estafetas nos últimos seis meses.