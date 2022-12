Distribuição de verbas da Misericórdia de Lisboa é uma "vergonha"

Miguel Amorim Hoje às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Na Assembleia Municipal do Porto, esta quinta-feira, à noite, o autarca Rui Moreira considerou que a distribuição da receita do jogo por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma "vergonha", por aplicar o dinheiro só na capital, e pediu aos partidos políticos para se baterem no Parlamento por uma "distribuição equitativa" das verbas no território nacional.

"Aqui, no Porto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, recebemos zero", protestou Rui Moreira, durante a discussão do ponto relativo ao programa "Estamos Juntos".

O presidente da Câmara do Porto dirigiu-se à oposição, nomeadamente à CDU e ao BE, e pediu aos partidos com assento na Assembleia da República que, quando pedem à autarquia portuense para dar apoios às IPSS e às associações, pensassem no modo como é distribuída a receita do jogo da Santa Casa.

PUB

"Isto é uma guerra, que vai deixar feridos. Não sei se a vamos ganhar", adiantou, mostrando-se pronto a acompanhar as reivindicações das forças políticas, no caso de aceitarem o seu repto, e afastando a Misericórdia do Porto deste assunto. Pois, segundo disse, a Santa Casa do Porto "nada recebe" da Misericórdia de Lisboa.

"Não há distribuição, há concentração", sublinhou, considerando, a dada altura da sua intervenção na Assembleia Municipal, que o jogo é um "roubo".

Rui Moreira enfatizou que Santa Casa de Lisboa "vive do jogo dos portugueses em todo o território nacional" e insistiu na crítica de que "esse imposto (jogo) é todo aplicado" na capital.

A propósito do ponto em discussão, anunciou, para 2023, a criação de uma Comissão de Proteção ao Idoso, para "responder melhor às questões do isolamento".

Adiantou que a comissão será composta por representantes da Câmara do Porto, da Segurança Social e das Juntas de Freguesias, para além de representantes do domínio da Saúde.