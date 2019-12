Distrito do Porto com 361 ocorrências de mau tempo entre a meia-noite e as 9.30 horas

Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O distrito do Porto registou 361 ocorrências associadas ao mau tempo e a situação "de maior relevo" foi a queda de uma árvore sobre duas habitações de Santo Tirso, que fez sete desalojados.

"Os desalojados foram prontamente socorridos pelos serviços municipais de Proteção Civil e pelos bombeiros", afirmou à agência Lusa o segundo comandante distrital de Operações de Socorro, Albano Teixeira.

Os municípios mais afetados são Penafiel, Santo Tirso e Porto, segundo Albano Teixeira, que destacou ainda a interrupção da circulação na linha de Gondomar do metro do Porto.

A interrupção, detalhou, ficou a dever-se à queda de uma árvore de grande porta sobre a catenária, na zona de Fânzeres.

Das 361 ocorrências registadas no distrito entre as meia-noite e as 9.30 horas, a fonte explicou que a maioria (250) relaciona-se com queda de árvores, havendo ainda a assinalar 14 inundações e 95 quedas de estruturas. As restantes foram limpezas de arruamentos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada".

Este aviso vigora entre as 12 horas e as 21 horas em Vila Real e Braga, e entre as 12 horas e as 18 horas em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15 e as 21 horas.