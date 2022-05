Diversões da Rotunda da Boavista começam a bombar para o S. João

JN Hoje às 16:07 Facebook

Já será possível andar nos carrinhos e nos carrosséis a partir deste sábado naquela que é uma das zonas de passagem obrigatória.

A Rotunda da Boavista terá disponíveis já neste sábado as habituais diversões do S. João, a grande festa da cidade do Porto. Até ao dia 3 de julho, os carrosséis e as barraquinhas vão permanecer nesse local e ainda no Jardim do Cálem (Lordelo do Ouro), na Avenida D. Carlos I (Passeio Alegre) e na Alameda das Fontainhas.

Segundo um comunicado da Câmara, "tal como tem acontecido desde 2015, a Praça Mouzinho de Albuquerque é novamente um dos pontos de passagem obrigatória no roteiro das festas de S. João, sendo, aliás, o primeiro local a disponibilizar diversões, já a partir deste sábado". Ao fim de dois anos de jejum, devido à pandemia, estão de volta carrosséis, carrinhos de choque, matrecos, farturas, algodão doce, pipocas, pão com chouriço e sardinhas assadas.

Ainda de acordo com a informação disponibilizada pela Autarquia, são vários os horários nas diversões da Rotunda da Boavista: de segunda a quinta-feira, entre as 12 e as 23 horas (exceto, naturalmente, na noitada de S. João); às sextas-feiras, entre as 12 e a 1 hora; aos sábados, entre as 10 e a 1 hora; aos domingos, entre as 10 e as 23 horas.

Os divertimentos do Jardim do Cálem e da Avenida D. Carlos I entram em funcionamento a 9 de junho, enquanto os da Alameda das Fontainhas abrem no dia 15. A Câmara do Porto refere ainda que o programa completo dos festejos da mais longa noite da cidade será revelado em data a em local a anunciar em breve.