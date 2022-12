Doentes internados no S. João assistem a concerto da Aurea através da realidade virtual 5G

JN Hoje às 18:09 Facebook

Apesar dos 200 quilómetros de distância, os doentes internados no Hospital de São João, no Porto, puderam assistir em tempo real e através de uma experiência imersiva 5G ao concerto da cantora Aurea, que estava em Leiria.

Através de uma câmara 360 colocada no palco do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, onde decorria o Aurea Soul Sessions | The Christmas Show, foi possível transmitir o concerto em direto para os óculos de realidade virtual dos utentes que se encontravam no hospital nesta época festiva.

Esta experiência imersiva 5G da NOS deu aos doentes a possibilidade participar no espetáculo e interagir com a cantora, quase como se estivessem a partilhar o palco com ela, apesar dos 200 quilómetros de distância que os separavam. É o verdadeiro significado da tecnologia ao serviço da Saúde.

Para Maria João Baptista, diretora Clínica do Centro Hospitalar Universitário de São João, "iniciativas deste cariz promovem a humanização de cuidados e tornam a experiência nos hospitais muito mais tranquila e positiva".

"Esta iniciativa foi desenvolvida a pensar naqueles que não podem passar a época festiva com as suas famílias e amigos. (...) Quisemos usar o 5G para proporcionarmos a estas pessoas uma experiência natalícia única", sublinha Margarida Nápoles, diretora de Responsabilidade Social e Comunicação Corporativa da NOS.