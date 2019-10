Dois acidentes entre mota e carro no mesmo cruzamento em 12 horas

AC Hoje às 11:03 Facebook

Um motociclista ficou ferido na sequência de um choque com um ligeiro de passageiros, esta sexta-feira de manhã, no cruzamento da avenida Fernão de Magalhães com a rua dos Navegantes, no Porto.

A vítima, de 30 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada ao hospital de São João, no Porto.

O acidente foi registado às 8.02 horas desta sexta-feira de manhã. Ocorreu pouco mais de 12 horas após um sinistro idêntico, às 19.45 horas de quinta-feira, no mesmo cruzamento.

O acidente de quinta-feira à noite causou ferimentos ligeiros num motociclista, de 26 anos, que foi transportado ao hospital de São João, no Porto.

Ao que foi possível apurar, ambos os acidentes, entre moto e carro, ocorreram quando os ligeiros viravam à esquerda, no sentido ascendente da Fernão Magalhães, para a rua dos Navegantes, em frente ao novo supermercado da marca LIDL.