Dois anos de ajuda para pagar renda ou prestação bancária no Porto

Abrem no próximo dia 31 as candidaturas para nova edição do programa Porto Solidário, que garante apoio financeiro para o pagamento das rendas ou da prestação bancária às famílias em situação de emergência social. A Câmara do Porto destina 2,65 milhões de euros para este programa.

"A ajuda chega na forma de um apoio monetário mensal que pretende auxiliar as famílias com o pagamento da renda ou prestação da casa. O valor atribuído tem em conta a taxa de esforço e os rendimentos do agregado, e prolonga-se por 24 meses, ou seja, as famílias contam com este apoio durante dois anos", explica a Câmara.

As candidaturas à 11.ª edição do programa podem ser feitas a partir das 9 horas de 31 de janeiro, no site da empresa municipal Domus Social, preenchendo o formulário e enviando a documentação obrigatória. O interessado "poderá também dirigir-se ao Gabinete do Inquilino Municipal, o espaço de atendimento da Domus Social, ou à Junta de Freguesia da área de residência", acrescenta o Município.

Os beneficiários de edições anteriores e de edições em curso podem recandidatar-se, desde que o apoio atual termine até três meses depois da data de abertura das novas candidaturas.

Os detalhes do programa, incluindo os critérios de elegibilidade, estão no regulamento disponível no site da Domus Social.

"Desde a sua criação, em 2014, o Município já investiu mais de 13 milhões de euros neste programa, cujo valor médio mensal atribuído atingiu, na 10.ª edição, um novo máximo de 200,82 euros por mês. Desta forma, o Porto Solidário permite ao Município dar resposta ao número crescente de pessoas e famílias que têm dificuldades em aceder e em suportar os encargos com a habitação, fruto da perda de poder de compra e do aumento do custo de vida. A última edição foi mesmo a mais concorrida de sempre", sublinha a Autarquia.