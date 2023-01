Dois cadáveres encontrados em alojamento local no Porto

JN Hoje às 14:21, atualizado às 15:04 Facebook

Os cadáveres de duas pessoas foram encontrados, esta sexta-feira ao início da tarde, num alojamento local, no centro da cidade do Porto.

As duas vítimas, uma mulher de nacionalidade inglesa e um homem sueco, foram encontradas no número 75 da Travessa de São Sebastião, e ainda não são conhecidas as causas da morte, embora o JN saiba que no local estão elementos da Divisão de Investigação Criminal.

A investigação irá transitar para a Polícia Judiciária, mas tudo aponta para morte por consumo excessivo de estupefacientes.

PSP e bombeiros estão no local.