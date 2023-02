Dois carros colidem e danificam dois prédios e um café no Porto

João Nogueira Hoje às 12:26 Facebook

Dois carros colidiram contra dois prédios na Rua de Santos Pousada, no Porto, na manhã deste domingo. Um café ficou com a fachada frontal destruída. Neste momento estão a ser avaliados os danos estruturais, não havendo feridos a registar.

Os Bombeiros Sapadores do Porto receberam o alerta f pouco depois das 12 horas, e "estão no local a fazer o reconhecimento das estruturas e a avaliar se há ameaça de ruína, para averiguar se será necessária a retirada das pessoas que ali residem", acrescentou fonte da corporação.

Foi uma sorte, porque a colisão aconteceu antes da abertura e não havia ninguém lá dentro

Um dos carros embateu contra um café, junto ao cruzamento onde aconteceu o acidente, destruindo toda a fachada frontal, informou Artur Carvalho, proprietário do espaço. "Eram quase 10.30 horas quando cheguei e me deparei com um carro dentro do café. Foi uma sorte, porque a colisão aconteceu antes da abertura e não havia ninguém lá dentro".

De acordo com o proprietário, "tudo aconteceu porque um dos carros não respeitou o sinal de cedência e foi levado por outro veículo que circulava a uma velocidade desgovernada".

Neste momento, a Rua de Santos Pousada encontra-se cortada enquanto se procede ao reboque dos dois veículos.