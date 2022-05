Dois dias de festa para assinalar 70 anos do Mercado Bom Sucesso

Marta Neves Hoje às 17:43 Facebook

"Há 70 anos a unir gerações". O slogan assinala a atividade do Mercado Bom Sucesso, situado na zona da Boavista, no Porto, que comemora sete décadas com um programa de animação, em que um dos pontos altos acontece esta quinta-feira, às 21 horas, com o concerto de Pedro Abrunhosa.

Até sexta-feira haverá também degustações com provas sensoriais - como o novo éclair criado pela Leitaria da Quinta do Paço, para assinalar a efeméride -, o espetáculo dos The Sensual Theme Show, esta sexta-feira, às 21 horas, e uma intervenção artística, esta quinta e sexta-feira, com a pintura de um mural da autoria da artista Mariana, a Miserável.

A data serve também para revelar o mais recente projeto de requalificação do Bom Sucesso, resultante da parceria entre a Mercado Prime, de Luísa Amorim, e a Sonae Sierra, e que mostra "uma requalificação muito focada no piso zero", que passou "pela substituição das bancas para dar uma visão mais ampla do espaço", contou ao JN, Marco Massano, diretor do Mercado Bom Sucesso, que salienta o facto de o mercado continuar a ser "o ponto de encontro dos portuenses".