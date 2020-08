Dois empresários interessados na Cervejaria Galiza

Alfredo Teixeira Hoje às 14:09 Facebook

O Tribunal de Comércio de Gaia adiou, esta terça-feira, a tomada de decisão quanto ao futuro da Cervejaria Galiza, no Porto, e convocou uma nova assembleia de credores, onde possíveis interessados em gerir a emblemática casa de restauração podem apresentar propostas.

Esta manhã, alguns dos 28 trabalhadores da Cervejaria Galiza, credores e dois empresários estiveram na audiência inicial mas o tribunal não decidiu, dando a possibilidade a que, entretanto, surjam mais propostas.

A​​té agora, há dois interessados em ficar com o espaço de restauração e o que apresenta a proposta maior mostra interesse em manter todos os 28 funcionários, que se encontram em casa após declarada a insolvência no início do mês de junho.