Dois feridos e 11 desalojados em incêndio no Porto

Duas pessoas ficaram feridas e 11 desalojadas na sequência de um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado, na Rua Visconde de Setúbal, no Porto.

Ao que o JN conseguiu apurar, o fogo deflagrou por volta da uma hora da madrugada, tendo sido dado como extinto às 4.40 horas. As duas vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

A combater as chamas estiveram os Sapadores do Porto e os bombeiros Portuenses. No local esteve ainda a PSP, a Polícia Municipal e o INEM.