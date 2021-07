Dois mortos em colisão entre carro e mota no Porto

Adriana Castro Hoje às 01:31 Facebook

Dois homens morreram na noite desta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota. As vítimas, que seguiam na mota, tinham 31 e 45 anos.

De acordo com fonte do Batalhão de Sapadores do Porto, que estão no local a prestar socorro em conjunto com equipas dos Bombeiros Voluntários Portuenses e do INEM, a colisão ocorreu na Estrada da Circunvalação, em frente a um ginásio, no Porto, no sentido Areosa-Matosinhos, a poucos metros do Hospital de S. João.

O trânsito está cortado neste troço da Circunvalação.

O acidente ocorreu durante a inversão do sentido de marcha de um carro, que circulava em direção à Areosa. De acordo com fonte da PSP, durante a manobra para mudar de sentido, o carro colidiu com uma mota que seguia em direção a Matosinhos com dois homens, de 31 e 45 anos, que morreram no local.

A violência do choque projetou os dois ocupantes da mota em vários metros.

O carro, que capotou na sequência da colisão, seguia com três ocupantes, que sofreram ferimentos ligeiros.

O alerta foi às 23.56 horas.