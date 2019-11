Dois mortos em despiste de carro contra casa no centro do Porto

Augusto Correia Hoje às 10:30 Facebook

Duas pessoas morreram, este sábado de manhã, na sequência de um despiste de um automóvel ligeiro contra uma habitação, no Porto. Há perigo de derrocada.

O despiste, segundo informações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, ocorreu às 8.24 horas da manhã deste sábado, na rua Morgado de Mateus, no Bonfim, Porto.

Fonte da PSP disse ao JN que as vítimas são o condutor da viatura e um peão que ia a passar na rua, quando a viatura de despistou contra uma habitação, perto do edifício da contrastaria, no Porto.

Além da PSP, estão também no local elementos do Sapadores do Porto. Segundo fonte policial, há perigo de derrocada da habitação atingida pelo carro.

De acordo com os Sapadores do Porto, as vítimas são dois homens, anos na casa dos 60 anos. O condutor foi retirado da viatura ainda com sinais vitais, mas acabaria por morrer, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da ambulância do INEM.

"O embate projetou algumas pedras para o interior da habitação. Ao averiguar a casa encontramos uma outra vítima, já cadáver, um homem que tinha sido projetado vários metros", disse o comandante do Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos MArques, em declarações aos jornalistas, no local do acidente.

"Neste momento, estamos a escorar a habitação, que é antiga e sofreu alguns danos", acrescentou Carlos Marques. No primeiro andar vive uma senhora, de 90 anos, que estava em casa à hora do acidente. Não sofreu qualquer ferimento, mas como a casa ficou sem condições de habitabilidade no rés-do-chão, vai deixar a moradia, ficando na companhia de um familiar.