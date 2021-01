Dois motociclistas em estado grave após despistes no Porto e Gondomar

Adriana Castro Hoje às 20:27 Facebook

Dois motociclistas foram transportados em estado grave para o Hospital de Santo António, no Porto, este sábado ao final da tarde, após se terem despistado. Um dos acidentes foi no Lugar da Lameira, em S. Pedro da Cova, Gondomar, e outro na Rua de José Monteiro Salazar, em Lordelo do Ouro, no Porto.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente em Gondomar ocorreu cerca das 17.48 horas. O motociclista já foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto. Os Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova acrescentaram que o despiste deu-se na Rua de Belói, em S. Pedro da Cova, Gondomar.

Um outro motociclista despistou-se às 19.22 horas na Rua de José Monteiro Salazar, em Lordelo do Ouro, no Porto, tendo também ficado em estado grave e transportado para a mesma unidade hospitalar.