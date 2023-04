Dois novos hotéis na Baixa do Porto

Bruna Silva Hoje às 15:32 Facebook

A Baixa do Porto tem dois novos hotéis. O The Editory Garden Porto, na Rua da Firmeza, abre portas no dia 3 de maio e o Renaissance Porto Lapa foi inaugurado nesta quinta-feira.

O The Editory Garden, na Rua da Firmeza, é a quinta unidade hoteleira da The Editory Collection Hotels da Sonae Capital, representando um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Situa-se ao lado da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e conta com 48 quartos (22 twin, 24 duplos, uma suíte, e um adaptado para mobilidade reduzida) e um restaurante com capacidade para 80 pessoas.

De acordo com o comunicado enviado ao JN, o edifício "desenvolve-se em três blocos revelando cada um deles um ambiente diferente permitindo assim percorrer três estações do ano: a primavera, o verão e o outono através das cores, das texturas e dos elementos decorativos".

No lobby está um mural da artista Teresa Rego, de forma a celebrar a natureza através de "ilustrações coloridas que se afirmam em dicotomia com o cinzento da cidade".

O Renaissance Porto fica à beira da Igreja da Lapa. A unidade tem 163 quartos e enquadra-se numa zona em transformação. Aliás os promotores do hotel já assumiram a renovação e ampliação da Rua de Cervantes e vão custear a construção de um novo parque urbano com 17 mil metros quadrados.

Os hóspedes do Renaissance poderão usufruir de uma piscina infinita, suspensa no vazio por três metros avançados sobre o "rooftop" com vista para o Douro. A decoração é inspirada em vários aspetos característicos da cidade do Porto.

A primeira fase do empreendimento, agora inaugurada, custou 56 milhões de euros, sendo que está previsto um segundo edifício, com 78 quartos, no valor de 31,5 milhões.