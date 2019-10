Dois novos metros com bancos de lado a circular em janeiro

Adriana Castro Hoje às 09:28 Facebook

Começam a circular na rede de metro em janeiro duas composições com os bancos nas laterais e menos lugares sentados.

Trata-se de uma nova fase do projeto-piloto que avançou em janeiro de 2018. Na altura, o veículo que esteve ao serviço recebeu muitas críticas dos passageiros, sobretudo devido à falta de pontos de apoio. Era muito difícil fazer a viagem de pé sem ter onde se segurar.

Findo o período experimental e ouvidas as sugestões dos clientes, a Metro avançou com as melhorias. A disposição dos novos veículos Eurotram foi desenvolvida em conjunto pela Escola Superior de Arte e Design (ESAD).