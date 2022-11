Doutores palhaços arrancam sorrisos no Hospital S. João

Daniela Correia Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Emtre sorrisos e gargalhadas, as crianças do Hospital São João, no Porto, aguardavam ansiosamente, nesta quarta-feira, a chegada dos "doutores palhaços". A Operação Nariz Vermelho (ONV) comemora 20 anos de vida e para celebrar organizou uma tour pelos hospitais parceiros ao longo de todo o país, com o musical "Compasso de Palhaço - Pequena sinfonia para as horas vagas".

A digressão estreou a 1 de junho, Dia da Criança, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, e termina com três exibições nos hospitais do Porto. Nesta quarta-feira, marcaram presença no Hospital S. João, no Porto. Nesta quinta-feira, é a vez do IPO, seguindo-se, na sexta, o Centro Materno-Infantil do Norte.

Fernando Escrich, diretor artístico da ONV, conta ao JN como surgiu a ideia de criar o musical. "Este espetáculo nasceu da nossa vontade de celebrar os 20 anos da Operação Nariz Vermelho de uma forma artística e mostrar um bocadinho quem são estes doutores palhaços que visitam as crianças duas vezes por semana."

PUB

"São nove doutores palhaços em cena que cantam e tocam em tempo real e assim quebramos barreiras. O encontro acontece aqui" acrescenta Fernando Escrich.

Mariana Araújo tem 9 anos e um sorriso contagiante. "O meu nome quer dizer alegria e por isso eu sinto-me sempre feliz", afirma, com emoção.

O sorriso estampado no rosto dá conta do entusiasmo da menina. "Eles tocam músicas e brincam com as crianças e é muito divertido. Somos 'best friends forever' [melhores amigos para sempre]". Marta Peixoto é mãe de Mariana e considera a presença dos doutores palhaços essencial tanto para as crianças como para os pais. "Trazem muita alegria a um espaço que por si só é triste. O facto de eles entrarem em qualquer sala é uma animação até para nós adultos. A Mariana vibra com eles."

Manuel Melo, administrador da Pediatria do Centro Hospitalar Universitário de S. João, considera o trabalho que os doutores palhaços desenvolvem muito importante no quotidiano da unidade de saúde. "Como têm livre-trânsito para circular pelo hospital, acabam por trazer boa disposição, não só às crianças como a todos os que se cruzam com eles".

"O balanço é muito positivo. Para celebrar os 20 anos resolvemos agradecer a todas as pessoas que fazem da nossa missão o que ela é. Principalmente às crianças que visitamos pelos 17 hospitais, mas também às famílias dessas crianças e aos profissionais de saúde", refere Luiza Teixeira de Freitas, presidente da Operação Nariz Vermelho.