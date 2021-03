Duas faixas cortadas na Ponte da Arrábida em direção a Gaia

JN/Lusa Hoje às 17:54 Facebook

O trânsito na Ponte da Arrábida está condicionado no sentido Porto-Gaia, na sequência de um problema relacionado com a junta de dilatação, devendo o trânsito ser restabelecido até às 19 horas, indicou nesta segunda-feira a Infraestruturas de Portugal. A situação está a complicar o trânsito na VCI.

A entidade gestora da Ponte da Arrábida explicou, à Lusa, que um elemento de proteção de uma junta de dilatação se soltou, obrigando a uma intervenção para substituição da mesma.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, a circulação automóvel está suprimida na via central e via esquerda, mas deve ser restabelecida até às 19 horas.

No seu site, a Câmara do Porto indica que o trânsito no sentido Freixo-Arrábida está a ser desviado para a Avenida AEP. Já o trânsito que circula no sentido Matosinhos-Porto vai ser desviado pela A20, no sentido Arrábida-Freixo.