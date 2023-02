Duas mulheres assistidas por inalação de fumo em incêndio num prédio da Foz

JN Ontem às 21:55 Facebook

Duas irmãs de 79 e 95 anos foram assistidas por inalação de fumo, na sequência de um incêndio num apartamento do segundo andar, de um prédio, na Rua da Cerca, na zona da Foz, no Porto.

O incêndio levou à evacuação do edifício, por precaução. Os habitantes regressaram ao prédio depois de os Sapadores do Porto terminarem as operações de extração de fumo.

As duas vítimas, uma mulher de 79 e outra de 95 anos, foram transportadas ao Hospital de Santo António, por inalação de fumo. Como explicou ao JN, o chefe dos bombeiros Vitor Caldas, o alerta foi dado às 19. 47 horas. Quando os bombeiros chegaram as duas mulheres estavam presas, no segundo piso, de um prédio de sete andares. No resgate participaram nove viaturas dos Sapadores Bombeiros do Porto, o INEM com uma ambulância e uma mota pré-hospitalar.

O incêndio foi dado como extinto por volta das 21 horas, as duas vítimas tiveram de ser realojadas porque a casa não tinha condições de habitabilidade. Os restantes habitantes puderam regressar a casa.