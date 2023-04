É no silêncio da noite que o Bolhão prepara a azáfama do dia

O Porto ainda dorme, mas o Bolhão já acordou. Mantém-se num trabalho silencioso, mas promete ter tudo pronto às 8 horas, quando abre os portões. Só que agora faz tudo às escondidas: pela cave logística, mesmo por baixo do mercado, entram legumes, peixe, pão e carne. Por um dia, o Bolhão esqueceu a timidez e mostrou ao "Jornal de Notícias" como se prepara para receber portugueses e estrangeiros.

5.30 horas: a noite está fria e o mercado ainda dorme

Ecoa a voz de Alfredo Marceneiro nas paredes de betão. O fado rompe um silencioso acordar na cave do Bolhão e é banda sonora dos últimos trabalhos de limpeza. É quinta-feira, são 5.30 da manhã e o portão na Rua do Ateneu Comercial do Porto está aberto. Não tardarão a chegar Joaquim Araújo e Ilda Magalhães. Ele com 71 anos. Ela com 68. O casal é o primeiro a estacionar na cave. Na carrinha cinzenta trazem pencas e grelos, colhidos em Labruge, Vila do Conde, no campo ao lado da casa onde moram.