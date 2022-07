"É normal que cause inicialmente uma certa estranheza"

Alfredo Teixeira Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor de instalação artística polémica no centro do Porto garante que a obra trará mais iluminação e conforto.

A instalação artística promovida pela Câmara do Porto para dinamizar e dar visibilidade à atividade comercial da Rua da Picaria, do Largo Mompilher, da Rua da Conceição e do Lago Alberto Pimentel já está iluminada e promete alegrar esta zona da Baixa até setembro, apesar do descontentamento de alguns moradores e comerciantes que contestam a estrutura. O autor do projeto, o arquiteto Nuno Pimenta, diz que "é normal que este género de intervenções temporárias cause inicialmente uma certa estranheza".

Durante a noite, toda a intervenção mostra-se iluminada através do recurso a fitas LED de exterior. "Neste projeto são usadas redes de proteção de andaimes, estruturas de andaimes e iluminação led. Além da minha formação artística, tenho também formação em arquitetura e, talvez por isso, goste de usar materiais convencionais associados à construção", explicou ao JN Nuno Pimenta.