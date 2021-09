Edifício histórico alterado no Porto para ter multibanco à porta

Adriana Castro Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto teve de mudar para respeitar a lei. Abertura da porta não permitia acesso de uma maca a prédio no Porto onde mora idosa doente. Em 2017, foi colocado ATM ilegalmente.

Somam-se as alterações na entrada do prédio n.º 115 na Rua das Flores, no Centro Histórico do Porto, para instalar uma caixa ATM. Desde 2017 que os trabalhos não largam a fachada do edifício com 400 anos e cujo acesso chegou a estar parcialmente impedido pelo equipamento. De tal forma que nem uma maca conseguia entrar pela porta do prédio onde mora uma idosa doente.

A máquina foi colocada pela primeira vez há quatro anos, sem autorização. O proprietário acabou por retirar o ATM voluntariamente. A instalação de um novo equipamento foi autorizada no ano passado, mas a Câmara do Porto, durante uma fiscalização, verificou a "existência de ilícito". A máquina não estava no local previsto e a abertura da porta não respeitava a medida exigida por lei, batendo no quadro elétrico. Para corrigir a situação e repor a legalidade, o quadro elétrico já foi mudado e a porta deverá ser reposicionada.