Edifício Transparente resiste ao fantasma da demolição

Adriana Castro Hoje às 07:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de prevista no novo Plano da Orla Costeira Caminha-Espinho, que ainda não entrou em vigor, a demolição do Edifício Transparente, no Porto, permanece incerta.

O imóvel, junto ao mar, está quase todo ocupado e há novos espaços a abrir. Os empresários não acreditam que a demolição seja mesmo para avançar.

A própria Agência Portuguesa do Ambiente não é definitiva. O novo plano, "ao passar a integrar a área de jurisdição portuária, poderá prever a demolição referida", informa aquela instituição, sublinhando que a versão do plano que esteve em consulta pública contempla a solução indicada. Mas não é certo que essa seja a versão definitiva e até já há novos negócios a instalar-se no edifício.