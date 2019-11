Edifício Transparente sobrevive na incerteza

Marta Neves Hoje às 13:51 Facebook

Dois anos depois do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ter concluído que o Edifício Transparente, no Porto, apresenta anomalias que "envolvem um risco que pode provocar danos contra a saúde e a segurança das pessoas", nenhuma intervenção de monta foi feita.

O relatório do LNEC reportava "anomalias" no sistema de segurança contra incêndios e na caixilharia, chamando a atenção para a "degradação dos materiais de vedação" e para a "fixação dos vidros".

Apesar dos alertas, a situação mantém-se inalterada. Com uma diferença: o edifício passou a ter sentença de demolição, no âmbito próximo Plano da Orla Costeira Caminha-Espinho. Faz parte de uma lista de 34 imóveis cuja demolição é defendida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Atualmente, no Transparente há vários espaços vazios e a concessionária não estará a renovar contratos com os lojistas.