Eduardo Pinheiro já não é candidato à Câmara do Porto

O secretário de Estado da Mobilidade Eduardo Pinheiro já não é candidato à autarquia portuense. "Após reflexão cuidada, declinei o convite", explicou.

A notícia surge pouco mais de 24 horas depois de Eduardo Pinheiro ter sido escolhido como cabeça de lista socialista à Câmara do Porto.

Tal como noticiou, na terça-feira, o JN, o convite tinha resultado de um acordo com o secretário-geral do partido, António Costa, que terá recebido uma primeira recusa.

Após insistência, Eduardo Pinheiro anuiu ao pedido do líder socialista. No entanto, segundo noticia o jornal "Público", a decisão não agradou às estruturas locais do PS.

Em comunicado, o secretário de Estado afirma que, "após uma reflexão cuidada", decidiu declinar o convite.

"Agradecendo a confiança depositada, afirmei a minha total disponibilidade para apoiar o partido em torno de uma candidatura alternativa ao atual poder autárquico", acrescentou.

Eduardo Pinheiro, de 42 anos, foi vice-presidente da Câmara de Matosinhos e, depois da morte de Guilherme Pinto, assumiu a presidência do município. Conhecedor dos dossiês metropolitanos, tem uma boa relação com os autarcas da região, algo que terá contribuído para a escolha de António Costa.

Além de Eduardo Pinheiro, estão na corrida à Câmara do Porto Vladimiro Feliz, pelo PSD, Ilda Figueiredo, pela CDU, e Sérgio Aires, pelo BE. O independente Rui Moreira e atual autarca da cidade deverá recandidatar-se a um novo mandato, embora ainda não tenha formalizado essa intenção.