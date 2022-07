El Corte Inglés já tem luz verde e avança na Boavista

Operação aprovada pela Câmara do Porto, mas o projeto de arquitetura não está pronto. Construção da loja só começa quando linha Rosa estiver concluída.

Está dado um passo decisivo para o arranque do projeto do El Corte Inglés na Boavista, no Porto. Após largos meses de polémica, a Câmara aprovou o pedido de licenciamento submetido pelo grupo espanhol, que corresponde ao Pedido de Informação Prévia admitido há mais de um ano. O grupo espanhol vê a luz verde com agrado, mas refere que a loja só começará a ser construída depois de concluídas as obras da linha Rosa (no final de 2024). Foi esse o compromisso assumido com a Metro do Porto.

Ainda não há projeto de arquitetura para o edifício e só quando estiver concluído é que o El Corte Inglés poderá prever quantos postos de trabalho conseguirá criar, referiu ao JN Susana Santos, a diretora de Comunicação da empresa. Também nessa altura a Câmara do Porto terá de se pronunciar para que o grupo espanhol possa avançar no terreno da antiga estação ferroviária. Aliás, a escritura entre o grupo espanhol e a Infraestruturas de Portugal (IP), dona do terreno, só avançará depois de ser emitido o alvará.