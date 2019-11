Elas vêm ao Porto fazer a festa antes de dar o nó

Miguel Amorim Hoje às 10:24 Facebook

Mercado das despedidas de solteiro cresce na Invicta. Chegam do estrangeiro e há mais mulheres do que homens. França e Espanha são as principais proveniências. Viajam pela diversão e ficam fãs do país.

Há cada vez mais estrangeiros a fazerem festas de despedida de solteiro no Porto. A maioria chega na primavera/verão, mas até na época baixa, apesar da incerteza do tempo, há quem siga este caminho. Elas, mais do que eles, andam aí. Mascaradas ou com coroas de flores nas cabeças não passam despercebidas. De cara alegre e com adereços mais ou menos pitorescos, interagem com os locais o quanto baste e seguem a sua vidinha. Distinguem-se facilmente. Até pela sonoridade.

A Invicta está na moda para a jornada festiva antes de dar o nó, sendo este um nicho de mercado em crescimento. Os voos low-cost, a proximidade do aeroporto e o auxílio da Internet, que permite traçar o plano no país de origem, propiciam a expansão do negócio. A liderar a tabela de visitantes aparecem as francesas e as espanholas.