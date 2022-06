Eleitos do PE vão ao Primavera Sound falar da instituição

JN Hoje às 15:44 Facebook

Festival, que decorre no parque da cidade, no Porto, entre esta quinta-feira e sábado, vai receber Manuel Pizarro, Paulo Rangel, Isabel Santos e Nuno Melo para conversas informais.

Quatro eurodeputados portugueses vão marcar presença no festival Nos Primavera Sound, no âmbito da iniciativa "Parlamento Europeu à sua porta", com a qual se pretende da a conhecer aos cidadãos as atividades da instituição.

O festival, que vai decorrer no parque da cidade, inclui no programa uma série de conversas informais, uma experiência de realidade virtual imersa, informação sobre a instituição e uma cabine de fotografias que simula uma visita ao plenário de Estrasburgo.

Cabe ao vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, abrir a série de conversas nesta quinta-feira, às 16.15 horas, tendo como tema o espírito europeu, sob moderação de Vítor Santos, diretor-adjunto do JN.

Na sexta-feira, as intervenções serão asseguradas pelos eurodeputados Manuel Pizarro e Paulo Rangel, às 16.30, em conversas moderadas por Inês Lopes Gonçalves, apresentadora de TV e locutora do programa "As três da manhã", da Rádio Renascença. No sábado, à mesma hora, será a vez de participarem Isabel Santos e Nuno Melo.

Este é um projeto-piloto que já passou por vários concelhos e que acaba em Portimão, entre os dias 17 e 19.

Segundo Pedro Valente da Silva, chefe do gabinete do PE em Portugal, trata-se de uma oportunidade para levar o projeto "a um público diversificado, maioritariamente jovem, num ambiente lúdico".

Além de ficar a conhecer melhor os seus representantes, o público pode fazer ouvir as suas opiniões e descobrir projetos apoiados pela UE.