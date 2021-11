Elétrico vai ligar Porto a Gaia pelo tabuleiro inferior da Ponte Luís I

Alfredo Teixeira Hoje às 15:43 Facebook

Elétrico da Linha 22 circulou esta manhã pela última vez. Durante três anos as ligações entre o Carmo e a Batalha estarão suspensas devido às obras de construção da Linha Rosa do Metro do Porto

A STCP está a articular com as autarquias do Porto e Gaia a ligação por elétrico entre as duas cidades, utilizando o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que atualmente está a sofrer obras de requalificação. Com a retoma turística após pandemia, a empresa quer aproveitar ao máximo uma das maiores imagens de marca da cidade e alargar a rede e colocar mais veículos históricos a circular. A ligação até Matosinhos é outra das pretensões a realizar num futuro próximo.

"A STCP tem nos seus planos estender a rede de carros elétricos na infraestrutura e no número de veículos, aumentando-se dessa forma o número de quilómetros de rede para fomentar o turismo e aumentar a oferta", afirmou ao JN, na manhã desta terça-feira, Rui Saraiva, administrador da empresa, durante a última viagem do elétrico da linha 22, que liga o Carmo à Batalha, devido às obras de construção da Linha Rosa do Metro do Porto.