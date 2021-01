Elevador da Lada e Funicular dos Guindais reduzem horário

Adriana Castro Hoje às 19:11 Facebook

Até dia 4 de fevereiro, o Elevador da Lada e do Funicular dos Guindais operam das oito horas às 18.30 horas. A redução de horário deve-se às medidas implementadas pelo novo confinamento.

O horário dos dois equipamentos mantém-se em todos os dias da semana. A adaptação entrou em vigor no dia 22 de janeiro e é válida por um período mínimo de 15 dias.

No final desse período, dia 4 de fevereiro, a decisão tomada pela Autarquia será objeto de reavaliação, em função das medidas que venham a ser adotadas no contexto do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República.

Tanto o Funicular dos Guindais como o Elevador da Lada estão, desde junho de 2019, sob gestão da Câmara do Porto, com o objetivo de enquadrar os dois equipamentos num sistema integrado de ligações mecanizadas entre a cota alta e a cota baixa do Centro Histórico, potenciando desta forma a acessibilidade, a mobilidade e a fixação da população residente nestas zonas da cidade.