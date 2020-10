Elisabete Ramos é a primeira mulher à frente da Associação Portuguesa de Epidemiologia

Adriana Castro Hoje às 15:00 Facebook

Além de presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, Elisabete Ramos é professora da Faculdade de Medicina do Porto e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Foi a curiosidade e a vontade de ajudar a "melhorar a vida das pessoas" que levou Elisabete Ramos para a área da Saúde. Um caminho que a guiou à presidência da Associação Portuguesa de Epidemiologistas. A também professora na Faculdade de Medicina do Porto assume o cargo com "responsabilidade acrescida" pela visibilidade que a profissão ganhou este ano devido à pandemia e por ser a primeira mulher a ocupá-lo.

O caminho de Elisabete traçou-se, num primeiro passo, na licenciatura em Nutrição, no Porto. "Ninguém sabia o que era e portanto não tomei uma decisão muito bem informada", brinca a epidemiologista, confessando não ter gostado das matérias.

"Queria contribuir para melhorar a saúde das pessoas mas de um ponto de vista mais clínico. E durante o meu estágio tive a sorte de ter um grupo excelente que me permitiu esse crescimento e alargar essa formação", explica a epidemiologista.

Até porque, explica Elisabete, o papel dos epidemiologistas é perceber o porquê de certas pessoas ficarem doentes "e tentar modificar isso para que elas melhorem".

Conceito de 1ª e 2ª vaga não se aplica no caso da covid-19

Nos últimos meses, a covid-19 "foi uma experiência em que foi produzido muito trabalho científico em pouco tempo e de uma forma mais organizada", revela Elisabete. O desafio consiste na análise estatística de dados de forma a prever qual será o melhor caminho a seguir, em questões de saúde pública (como as indicações da Direção-Geral da Saúde).

"Não tínhamos consciência da dimensão que ia tomar", confessa Elisabete, que explica que o conceito de 1ª e 2ª vaga não se aplica neste contexto.

"Nunca houve a curva clássica da gripe sazonal. Este vírus não se comporta da mesma forma", clarifica a professora. Nesse sentido, a epidemiologista alerta para a importância de cumprir as regras sanitárias.