O Mercado do Bolhão reabriu esta manhã. O momento foi assinalado às 8 horas em ponto, pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, com o toque do sino.

O sino, um elemento preservado no processo de reabilitação, mantém viva a tradição de avisar, diariamente, o início da atividade do mercado e está localizado na entrada da Rua de Fernandes Tomás.