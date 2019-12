Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A subida do nível das águas do Douro está a alagar as zonas ribeirinhas, tendo o rio galgado as margens na zona do Areinho e da Afurada e inundado várias zonas pedonais do Porto e de Gaia.

O largo de Miragaia e as ruas adjacentes estão alagadas devido à subida das águas do rio Douro, durante a madrugada e manhã desta sexta-feira. Na praça da Ribeira, a água está no limite do passeio.