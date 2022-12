Emblemático café do Porto despejado pelo senhorio

No mês em que comemora 65 anos de existência, Embaixador fechou as portas na sexta-feira, ficando a Baixa portuense sem outro dos seus simbólicos espaços.

Quando em janeiro de 2019 o Café Embaixador, localizado na Rua de Sampaio Bruno, junto à Avenida dos Aliados, recebeu a distinção municipal Porto de Tradição, programa que para além de reconhecer o papel histórico propõe medidas de apoio e proteção, já a situação do estabelecimento era problemática e no tribunal decorriam ações de despejo por parte do senhorio que conseguiu todas as decisões judiciais favoráveis que levaram ao encerramento.

"Sabíamos que ao abrigo da nova lei das rendas que a batalha não seria fácil. Fomos recorrendo sempre e a verdade é que o senhorio ganhou sempre nas três instâncias", explicou ao JN Lino Perestrelo, um dos gerentes. "Na ação inicial, conseguimos detetar algumas ilegalidades e foi isso que nos foi dando esperança", acrescenta o responsável, que diz que o senhorio, que o JN não conseguiu contactar, "descendente da família Pinto Leite, quer agora entregar o espaço a quem oferecer mais dinheiro".