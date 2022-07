Empresa espanhola procura novo espaço para o Bingo do Boavista

João Nogueira Hoje às 16:59 Facebook

A nova concessionária do Bingo da Boavista, no Porto, mantém os planos iniciais de dar continuidade ao negócio, mas "procura outro espaço com melhores condições".

Em reunião na tarde desta sexta-feira, a Venistiplet - Gamming, nova concessionária do Bingo da Boavista, declarou que "mantém interesse no negócio, mas desistiu da sala anterior devido aos valores pedidos serem muito elevados", partilhou Francisco Figueiredo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte.

"Inicialmente pensavam em continuar no mesmo espaço, que fica na Avenida da Boavista. Porém o senhorio duplicou os valores contratuais, e, para além dos 25 mil euros mensais, a empresa concessionária teria que pagar uma caução de um ano no valor de 300 mil euros", constatou.

Na reunião, realizada por videoconferência, Francisco Figueiredo declarou que "o sindicato vai apoiar a procura de uma nova sala e também vai contactar a Câmara Municipal do Porto nesse sentido".

A procura por um novo espaço é "condicionada" devido à presença da sala do Bingo da Trindade, junto aos Aliados. Segundo Francisco Figueiredo, "há freguesias vedadas, como a Sé, Cedofeita ou Miragaia, por exemplo. A sala tem de se distanciar da que está instalada na zona da Trindade".

A empresa espanhola tem até 11 de setembro para reabrir a sala de jogo. Cerca de 60 trabalhadores continuam na expectativa. "Estão à espera, muito ansiosos para retomarem o trabalho. Alguns deles já nem têm subsídio de desemprego", constatou o presidente do sindicato.