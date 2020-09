Empresa que vende parcómetros vigia o pagamento na Foz

Adriana Castro Hoje às 13:51 Facebook

Câmara do Porto celebrou contrato de prestação de serviços com a Resopre. Oposição critica medida e fala em "concessão encapotada".

O pagamento dos parcómetros da zona da Foz está a ser controlado por uma equipa da Resopre (empresa que vende as máquinas), ao serviço da Câmara do Porto. Em caso de infração, a entidade a quem os "avisos de pagamento" podem ser saldados no multibanco é também àquela empresa. Para pagar presencialmente, os condutores devem dirigir-se ao parque de estacionamento MotaGaliza, onde também fica o balcão de atendimento da concessionária dos parcómetros do resto da cidade (EPorto).

A Oposição estranha estes procedimentos e considera que a Autarquia está a "tentar contornar" a decisão de chumbar a concessão a privados dos parcómetros na Foz, tomada em Assembleia Municipal. A Câmara desmente: "A proposta de concessão foi chumbada e efetivamente não foi [concessionado]".