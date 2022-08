Empresa tecnológica vai criar mais de cem empregos no Porto

A Blip, instalada no Bonfim, pretende alcançar o patamar dos 575 colaboradores ainda este ano.

A Blip, tecnológica portuguesa que desenvolve software à medida para web e mobile na área das apostas online, com sede na Avenida de Camilo, no Porto, vai contratar mais de 100 colaboradores até ao final do ano para diversas categorias na área das Tecnologias de Informação (TI).

A empresa foi fundada em 2009 e no Porto tem instalações com uma área de 5800 metros quadrados. Tem 20 escritórios espalhados em todo o mundo e trabalha para mais de 14 milhões de clientes. Continua a ser um importante hub tecnológico em Portugal do grupo Flutter, o maior de apostas online do mundo, constituindo um forte empregador na região, tendo o objetivo de alcançar o patamar dos 575 colaboradores ainda em 2022.

Para Patrícia Carneiro, People Director da Blip, "a expansão e crescimento da equipa estão integrados na estratégia da empresa e são um passo necessário para alcançar as suas metas. Face a 2021, o número de colaboradores da Blip deverá crescer cerca de 40%. Mas, independentemente de a equipa ser cada vez maior, a Blip continua a colocar o bem-estar dos nossos colaboradores e a retenção de talento no centro da sua atividade, sempre com o intuito de proporcionar experiências significativas e impactantes a todos os que passam pela empresa".

Em linha com esta estratégia de expansão, foram recentemente criadas as primeiras equipas de Data, equipas focadas em desenvolver soluções para a marca FanDuel, que pertence ao grupo Flutter e opera nos Estados Unidos. "Este é um desafio completamente novo na Blip, que nos vai permitir aprender, continuar a crescer mas também a diversificar o nosso trabalho, permitindo cimentar ainda mais a nossa posição dentro do grupo ao qual pertencemos", refere Patrícia Carneiro.

A Blip foi eleita a melhor empresa para se trabalhar em Portugal e, em 2021, teve toda a equipa em teletrabalho, criou vários projetos para manter a motivação da equipa, incluindo apoio psicológico e aulas de pilates e yoga virtuais todas as semanas.