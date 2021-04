Empresário insiste em hotel que Câmara do Porto diz não ser possível

Luís Moreira Hoje às 13:55 Facebook

Domingos Névoa afirma que dentro de dias assina contrato para o edifício, no Porto, que era para ser hospital. Autarquia reitera que PDM não permite.

O imponente edifício que está prestes a ser concluído nas imediações do Estádio do Dragão, em Campanhã, no Porto, pela construtora ABB-Alexandre Barbosa Borges, de Braga, e que originalmente se destinava a um hospital do Grupo Trofa Saúde, está destinado a um hotel. O empresário Domingos Névoa, também de Braga, que comprou o prédio à ABB, adiantou ao JN que tem duas "boas propostas de empresas com credibilidade da área hoteleira". "A decisão está quase a ser tomada, dentro de dias assinámos contrato", referiu, salientando que a pandemia atrasou o processo em alguns meses. O problema é que a Câmara reitera que naquela zona o Plano Diretor Municipal (PDM) não permite um hotel.

O documento determina que aquela zona está reservada a equipamentos. Confrontado com esta situação, Domingos Névoa, neste caso em nome da empresa Predi 5 (do seu universo empresarial), disse que não faz sentido que não se possa alterar o PDM de modo a acolher um hotel, cujo impacto em termos ambientais ou urbanos é semelhante ou inferior ao de uma universidade, por exemplo.