Empresários unem esforços para oferecer centenas de refeições por dia

Erika Nunes Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Apelo da União de Freguesias da Baixa do Porto reuniu apoios de líderes para levar mais de 160 refeições por dia às famílias carenciadas da cidade.

Elena Aldana, diretora-geral do Mercadona, Manuela Tavares de Sousa, CEO da Imperial, Bernardo Teotónio ereira e Ricardo Alves, administradores, respetivamente, das empresas Lusoforma e Gispol e Adão Barros, diretor da Travel VIP, conjugaram esforços e vontades para, em poucos dias, dar resposta ao apelo da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia S. Nicolau e Vitória.

O apelo inicial foi feito à diretora do Mercadona, para que pudessem oferecer bens alimentares. Em conversa com Manuela Tavares de Sousa, pensaram como poderiam ajudar na confeção de refeições em casa e de que forma poderiam garantir a segurança alimentar até chegar à mesa de quem tem fome. Contactaram fornecedores da TAP, a Lusoforma e a Gispol, e conseguiram 5800 embalagens com tampa. Para o transporte, o proprietário da Travel Vip ofereceu os meios.

"Graças ao empenho de duas amigas, Manuela Tavares (CEO da Imperial) e Elena Aldana, esta União de Freguesias tem agora mais capacidade para ajudar aqueles que mais necessitam", agradeceu o Executivo local, no Facebook.

"Sabendo da distribuição das refeições porta a porta às mais de 160 famílias apoiadas pela Junta, as duas amigas conseguiram, a título pessoal, e através de duas fornecedoras da TAP, a Lusoforma e a Gispol, mais de 4000 [foram 5800] embalagens e tampas para os alimentos cozinhados e também 10 visieiras para a proteção das nossas funcionárias", explicou o mesmo post.

Esta sexta-feira, tudo transportado numa das carrinhas do empresário Adão Barros, dono da empresa Travel Vip, que disponibilizou o serviço da sua empresa de forma gratuita. A distribuição reuniu todos os cooperantes numa fotografia informal, sem qualquer publicidade.