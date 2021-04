Empresas do Porto com isenção de tarifas fixas de água

Adriana Castro Hoje às 20:59 Facebook

Os clientes não domésticos da empresa municipal Águas do Porto que pagaram, no primeiro trimestre deste ano, as tarifas fixas de água, saneamento e resíduos urbanos, vão ter direito ao seu reembolso.

O processo será feito de forma automática para aqueles clientes com o Código de Classificação da Atividade Económica (CAE) identificado. Caso contrário, esse registo terá de ser feito através do balcão digital da Águas do Porto. Os pedidos de isenção podem ser submetidos a partir desta terça-feira.

A medida foi aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal e visa servir como medida de apoio às empresas que continuam a sofrer quebras nos rendimentos por conta da pandemia de covid-19.

"É possível através da informação que a Águas e Energia do Porto detém dos clientes - desde que lá esteja identificado o CAE principal relativo à atividade daquele cliente não doméstico - esta isenção de forma automática", explicou o vice-presidente Filipe Araújo, em substituição do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Apesar da concordância da Assembleia Municipal com a proposta, foram levantadas algumas dúvidas sobre a forma como essa atribuição será feita. O deputado da CDU Rui Sá foi o primeiro a questionar alguns desses critérios, nomeadamente a análise de uma queda de 40% nos rendimentos face ao período homólogo do ano anterior (primeiro trimestre de 2020).

"A comparação deveria ser feita com base no período homólogo de 2019", disse, mostrando-se preocupado com a fraca adesão desta medida, já aplicada no ano passado. Bebiana Cunha, do PAN, concorda: "Da leitura dos dados que fazemos, parece que a proposta ficou aquém".

Francisco Carrapatoso, do PSD, considera que "o documento poderá não ser suficientemente abrangente".

Por sua vez, o vice-presidente da Câmara do Porto explicou que o primeiro trimestre de 2020 ainda "é um período pré-pandemia e dará uma boa comparação". "Caso não fosse assim, não faria sentido", assegura, ressalvando que a Câmara "apoia famílias e empresas do Porto no dia-a-dia".