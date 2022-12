"Encaro a solidão com naturalidade"

Alfredo Peres, 74 anos, está há 10 sozinho. Portuense de gema, mantém rotina desde jovem e não se considera vítima do isolamento.

Bateu-lhe à porta há dez anos, mas Alfredo Peres recusou deixar a solidão entrar. Diz-se "otimista por natureza" e rejeita encarar o facto de estar sozinho como uma condição necessariamente triste. "Naqueles dias piores, tento dar a volta ao texto e pensar noutras coisas para não ir abaixo", acrescenta o portuense, de 74 anos, secretário do centro de convívio de reformados do Porto, na Rua das Musas. É lá que passa as tardes, sempre depois de ir ao café. Mesmo que assim não fosse, "não ficava em casa. Tinha de sair para outro lado qualquer".

A rotina que traça desde os 18 anos permitiu-lhe conhecer, num domingo à tarde, Maria Margarida, a mulher que o acompanhou por quase 40 anos, enquanto a saúde permitiu.