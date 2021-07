Homem encontrado morto em ecocentro no Porto

JN Hoje às 18:26 Facebook

O cadáver de um homem foi encontrado, este domingo à tarde, no ecocentro das Antas, na Rua do Vigorosa, no Porto.

A PSP, os Sapadores do Porto, com uma equipa de resgate, e o INEM estão no local. O corpo estava junto a um ecoponto.

Os ecocentros são pontos onde qualquer pessoa ou empresa pode depositar resíduos.

Ao que o JN apurou, a vítima não tem sinais de agressão e poderá tratar-se de uma morte natural. No entanto, só autópsia poderá determinar, com mais certeza, as causas da morte. A vítima, de 48 anos, foi identificada no local pelas autoridades.

O cadáver já foi removido para o Instituto Nacional de Medicina Legal, no Porto, numa viatura dos Bombeiros Voluntários Portuenses.