Encontrado cadáver no Rio Douro

Um corpo, já em avançado estado de decomposição​​​​​, foi encontrado, ao final da tarde desta segunda-feira, no Rio Douro, entre as pontes Luís I e do Infante. A informação foi confirmada ao JN pelos Bombeiros Sapadores do Porto, que tiveram uma equipa de mergulhadores no local.

Depois de procederem à retirada do cadáver do rio, junto à zona da Ribeira, os bombeiros entregaram o caso à Polícia Marítima, que também esteve no local. O óbito foi confirmado pelo delegado de saúde e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será efetuada a autópsia.

Segundo apurou o JN, a vítima era do sexo masculino e os sinais indicavam que já estaria há alguns dias dentro de água. O caso vai ser agora investigado pela Polícia Judiciária, cujos inspetores estiveram no local para recolher indícios e eventuais provas.