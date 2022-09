Encontro no Porto vai reunir cuidadores informais

R.P. Hoje às 11:36 Facebook

A Associação Cuidadores vai realizar, amanhã, quinta-feira, o seu encontro anual no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto. Ana Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e ex-ministra da Saúde, é uma das principais oradoras do encontro e irá abordar o tema "Os cuidadores e a interação com o sistema formal de cuidados".

O evento reunirá cuidadores informais, profissionais de diversas áreas e parceiros, com o objetivo de sensibilizar para o valioso papel de cuidar. Para além de reforço da importância do/a cuidador/a, serão apresentados resultados e o impacto dos projetos de apoio, anunciados novos projetos e avançado o ponto de situação do estatuto do cuidador informal.

As boas-vindas serão dadas pela vereadora dos pelouros da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desportos da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo e caberá à Cofundadora e diretora executiva da Associação Cuidadores, Ana Luísa Pinto, fazer um balanço dos resultados e do impacto crescente da associação, que atua na área da cidade do Porto.

O jornalista e apresentador Jorge Gabriel fará a moderação do encontro, que inclui ainda como intervenientes Ana Fontoura, Diretora Coordenadora do Gabinete de Responsabilidade Social Fidelidade; Sílvia Cunha, Diretora do Departamento Municipal de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida e Juventude da Câmara do Porto e Paula Guimarães, Coordenadora do Projeto Autarquias que Cuidam do IPAV.

Os presidentes das juntas de freguesia do Bonfim e da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde integram também o painel de oradores, que abre com o contributo do presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.

Cuidadores

A Cuidadores é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2016, no Porto, que surgiu da experiência pessoal dos fundadores e nasceu da parceria estratégica e exclusiva com a TuVida (ex-Carers Trust East Midlands).

Sendo reconhecida como iniciativa de inovação e empreendedorismo social, a associação "acompanha cada pessoa cuidadora de forma personalizada, disponibilizando serviços que visam informação e aconselhamento, apoio emocional, capacitação e o descanso do cuidador através do seu serviço inovado Pausas Breves, promovendo o aumento de saúde e bem-estar dos cuidadores informais".

Dispõe de uma linha de Apoio Gratuita (800 242 252), e mobiliza 80 voluntários na cidade do Porto, que prestam apoio mensalmente a cerca de 60 cuidadores.

A avaliação de impacto intermédia de 2020 efetuada por entidade externa (Stone Soup Consulting) revelou que 35% do universo de beneficiários inquiridos manifestaram aumento no seu bem-estar, 25% registaram um aumento da sua saúde, 35% expressaram um aumento do conhecimento e competências técnicas e 20% apontaram um aumento da sua confiança e resiliência