JN Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto a 19 de novembro e vai reunir mais de 35 produtores nacionais de vinho.

O evento vai já na sua 16.ª edição a nível nacional e é a sexta vez que passa pela Invicta, apresentando cerca de 250 vinhos de todo o pais aos visitantes.

Esta edição, que vai decorrer no hotel Crowne Plaza, no Porto, conta com três provas especiais, limitadas a 20 participantes, que decorrem paralelamente, com os seguintes temas:

PUB

"O Alvarinho do Capitão-Mor"

Horário: 15 - 16 horas

Sinopse: "Uma rara prova vertical de Alvarinho da Casa do Capitão-Mor, uma das casas da Quinta de Paços, localizada na prestigiada sub-região de Monção e Melgaço, berço da casta Alvarinho. Uma prova comentada pelo próprio produtor, onde serão provadas algumas colheitas antigas, atestando não só o potencial de envelhecimento destes vinhos como a qualidade dos mesmos."

"10 anos de Somnium"

Horário: 16.30 - 17.30 horas

Sinopse: "Um sonho de dois jovens enólogos, Joana Pinhão e Rui Lopes, que se juntaram para este projecto baseado na região do Douro focado na produção de vinhos tranquilos de excelência. Uma prova especial onde será possível provar alguns dos vinhos produzidos ao longo dos 10 anos de Somnium"



"Redescobrir Carcavelos"

Horário: 18h - 19h

Sinopse: "Uma masterclass sobre Vinho de Carcavelos, um momento dedicado a este vinho generoso português que esteve perto da extinção e que é hoje uma distinção no mundo dos vinhos fortificados."

A entrada para o evento custa 20 euros (até 18 de novembro) e 30 euros no próprio dia. Já os bilhetes para as provas especiais custam 10 euros (até 18 de novembro) e 20 euros no próprio dia.