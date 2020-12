Entrega de refeição natalícia a 600 sem-abrigo do Porto

JN Hoje às 18:02 Facebook

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto vai promover a distribuição de uma refeição de Natal a 600 pessoas sem-abrigo da cidade, no próximo dia 18 de dezembro.

A iniciativa decorrerá entre as 17.30 e as 20.30 horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Praça do Marquês de Pombal.

A ação solidária será feita com o apoio dos associados da instituição, colaboradores e de algumas outras entidades, em articulação com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Marquês.

O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (PortoCCD) é uma instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública e tem como missão prestar serviços na área social, educativa, cultural, desportiva e ambiental aos seus associados e à comunidade em geral.

Todos os anos, o PortoCCD costuma organizar, no seu pavilhão, um jantar de Natal para centenas de sem-abrigo e pessoas carenciadas da cidade, mas as regras sanitárias atuais, impostas devido à pandemia de covid-19, não permitirão que a ação se realize.